"De ce ma uraste Serena". Sharapova a dezvaluit in premiera motivul rivalitatii aprinse dintre ea si Serena Williams: "A zis ca nu va mai pierde impotriva unei mici scorpii"

Maria Sharapova isi va lansa curand autobiografia. Intr-un capitol al lucrarii, ea povesteste detalii picante ale rivalitatii cu Serena Williams.

Maria Sharapova dezvaluie in cartea sa autobiografica motivul rivalitatii aprinse cu Serena Williams. Ea a inclus un capitol special dedicat relatiei cu jucatoarea americana.

Potrivit publicatiei britanice Metro, Sharapova pretinde ca a fost jignita de Serena pe cand avea doar 17 ani, dupa finala castigata la Wimbledon in fata americancei.

"Dupa acel meci, am auzit-o plangand. Am iesit cat de repede am putut, dar ea si-a dat seama ca am fost acolo. Oamenii se intreaba adesea de ce am avut atat de multe probleme sa o bat pe Serena. Scorul este 19-2 in favoarea ei. Pentru mine, raspunsul a fost in vestiar, in acea zi.



Serena m-a urat pentru ca am fost acel copil slab care a batut-o la Wimbledon, impotriva tuturor asteptarilor. Dar cel mai mult m-a urat pentru ca am auzit-o plangand. Nu cu mult dupa acel turneu, am auzit ca Serena i-a spus unui prieten de-al meu ca <Nu voi mai pierde niciodata in fata aceste mici scorpii>", povesteste Sharapova in cartea sa.

Episodul la care rusoaica face referire s-a petrecut in 2004. Ea avea atunci 17 si cucerea primul titlu de Grand Slam din cariera.