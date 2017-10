"Darren mi-a zis in fata: Servesti de rahat!" Simona Halep face dezvaluiri despre relansarea fenomenala de dupa US Open

Simona Halep s-a destainuit pentru WTA Insider la cateva ore dupa ce a invins-o pe Jelena Ostapenko si a ajuns pentru prima data in cariera in fruntea clasamentului mondial WTA.

Simona Halep a vorbit despre relansarea ei de dupa esecul de la US Open, cand a pierdut inca din primul tur impotriva Mariei Sharapova. Ea spune ca Darren Cahill i-a spus verde in fata ca are un "serviciu de rahat".

"Dupa meci am vorbit cu Darren si mi-a spus ca am serviciu de rahat si de aceea am pierdut meciul cu Sharapova. Am zis ok, daca asta trebuie sa imbunatatesc pentru a o invinge, atunci voi lucra la asta", a spus Simona.

"Acum pot sa va dezvalui: in fiecare zi m-am antrenat o ora doar la serviciu. Darren mi-a spus sa ma opresc, pentru ca o sa ma accidentez, dar i-am zis ca nu ma voi opri. Mi-am dorit din toata inima sa obtin totul. Asa ca asta e motivul pentru care acum am mai multa putere", a mai povestit razand tenismena romana.