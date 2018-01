Darren Cahill, lasat MASCA de performanta Simonei Halep! Ce spune despre accidentare: "Sunt multe calmante in corpul ei!"

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a trait la maxim meciul de 3 ore si 47 de minute al Simonei Halep din turul 3 de la Australian Open cu Lauren Davis. Australianul este convins ca Simona va putea sa continue la primul Grand Slam al anului in ciuda efortului urias depus de Simona, cea care a terminat partida cu crampe puternice.

"Va trebui sa muncim din greu pentru recuperare. In acest moment, totul este o necunoscuta. Exista mult Voltaren si foarte multe calmante in organismul sau... Simplul fapt ca a avut curaj, ca a intrat pe teren cu aceasta glezna subrezita demonstreaza ca este o fata puternica" a spus Darren Cahill pentru Channel 7.

There aren't enough words invented to describe this match.

This'll do. #AusOpen pic.twitter.com/qI6rageBar