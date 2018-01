Darren Cahill a anticipat INFRANGEREA Simonei Halep din finala Australian Open! Ce a marturisit inaintea finalei

Simona Halep si Darren Cahill nu au scapat de ce se temeau mai tare!

Halep a pierdut finala Australian Open si locul 1 WTA dupa un meci crunt cu caroline Wozniacki.

Halep a facut un turneu urias la Melbourne, insa nu a mai avut forta sa duca lupta cu daneza pana la final. Simona a impins meciul in decisiv, insa a cedat dupa ce a condus cu 4-3 in decisiv.

Cahill chiar a marturisit in fata fostei tenismene Chris Evert ca se teme ca eleva sa nu va mai avea energia necesara ca sa castige finala.



"Darren mi-a spus ca era nerabdator sa inceapa meciul, dar rezervorul Simonei era la un nivel minim, din ce in ce mai scazut de la meci la meci si din cauza asta se temea. Pana la urma, a fost remarcabil felul in care a luptat Simona chiar si in aceste conditii. Eu una am ramas uimita", a afirmat Evert la postul ESPN.

Simona e asteptata sa participe la FED Cup pe 10 si 11 februarie, iar apoi la turneele de la Doha si Dubai.