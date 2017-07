"Daca vreau, ma duc!" Nastase, reactie dupa ce a primit INTERZIS la Wimbledon: "Poate ma deghizez daca au poze"

Ilie Nastase spune ca e liber sa mearga la meciurile de la Wimbledon, insa nu o va face.

Suspendat provizoriu pana la judecata cazului sau din Fed Cup, Ilie Nastase a fost interzis la turneele majore de la Roland Garros si Wimbledon de catre organizatori. Ieri, Daily Telegraph a scris a paznicii de la Wimbledon au primit poze cu Nastase si instructiuni clare ca romanul sa fie oprit la poarta daca apare. Nastase spune ca poate sa intre daca isi cumpara bilet si se gandeste chiar ca se poate deghiza. a

"E o minciuna! Daily Telegraph a aruncat asta pe piata, dar e o minciuna. Nu am nicio interdictie, daca am bilet ma pot duce la meci.

Eu nu am nicio suspendare, nici nu s-a judecat cazul. Ei trag de timp. Dar nu ma poate opri nimeni sa intru pe arena cu bilet. Mai lipsea sa ma interzica si in Anglia! Cei de la intrare stau sa se uite la fiecare persoana care intra pe stadion? Atunci ma deghizez si eu!

Nu am fost nici la Roland Garros, unde am fost invitat in loja de tiriac. Dar nu m-am dus, poate faceam vreo prostie si pe acolo, ma certam cu cineva...

Nu stiu cand ma vor suspenda, poate peste 5 ani, cat o dura procesul acesta. Ei trag de timp ca sa-si bata joc de mine, sa vina si US Open si sa fie aceeasi situatie.

Dar Wimbledonul si Roland Garros-ul nu au nicio treaba cu Fed Cup. Serena a injurat un arbitru si pedeapsa a fost doi ani cu suspendare", a declarat Nastase la Dolce Sport.