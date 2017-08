Cum poate deveni Halep numarul 1 mondial saptamana asta :)) Prima gluma dupa ce a ajuns la 5 puncte de locul 1 WTA

Simona Halep este la doar 5 puncte de locul 1 WTA. Romanca a pierdut finala cu Muguruza cu scorul de 6-1 6-0 si asteapta urmatorul turneu pentru a trece pe prima pozitie in clasament.

Halep e sfatuita insa sa faca un "artificiu" pentru a deveni lider mondial. Romanca poate lua un wild card la turneul ITF de la Artvin, ce incepe saptamana aceasta in Turcia.

Turneul are premii totale de 60.000 de dolari, insa nu aceasta este miza. Daca trece un tur, Simona primeste 8 puncte WTA, ceea ce ar duce-o pe prima pozitie in clasament.

If Halep loses tomorrow, she should definitely take a wildcard into next week's Artvin $60k, win one round (8 points) and then withdraw