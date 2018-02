Cum a reactionat Darren Cahill la scurt timp dupa ce Simona Halep a confirmat contractul cu Nike. Gestul facut de australian

Simona Halep a confirmat astazi semnarea unui contract cu producatorul de echipament sportiv Nike.

Simona Halep a risipit astazi toate indoielile asupra intelegerii sale cu producatorul de echipament sportiv Nike. Ea a postat pe contul de Facebook o fotografie in care apare imbracata cu un echipament de culoare neagra, adaugand descrierea: "Just do it. I just did".

La scurt timp, antrenorul Simonei Halep, australianul Darren Cahill, si-a schimbat si el fotografia de profil de pe Twitter. Cahill si-a pus la profil logo-ul Nike.