Cu Simona Halep eliminata, Romania are o jucatoare in finala de dublu de la Shenzhen!

Sansa uriasa pentru Raluca Olaru in acest inceput de an.

Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, joi, dupa retragerea principalelor favorite, Raquel Atawo (SUA) si Yifan Xu (China).

Olaru si Savciuk, favoritele numarul trei, si-au asigurat un cec de 13.544 dolari si 180 de puncte WTA.

Pentru cele doua va fi a doua finala WTA jucata impreuna, dupa cea din 2008, de la Taskent, unde au cucerit titlul.

Raluca Olaru are cinci titluri WTA in cariera, obtinute la Taskent in 2008 (alaturi de ucraineanca Olga Savciuk) si in 2016 (alaturi de turcoaica Ipek Soylu), la Acapulco in 2011 (alaturi de ucraineanca Maria Koritteva), la Nurnberg in 2013 (alaturi de rusoaica Valeria Solovieva) si la Linz in 2014 (alaturi de americanca de origine georgiana Anna Tatishvili).

De asemenea, romanca a mai jucat sapte finale WTA: in 2008 la Budapesta (alaturi de germanca Vanessa Henke), in 2013 la Katowice (alaturi de Solovieva), in 2014 la Nurnberg si Baku, ambele alaturi de Shahar Peer (Israel), in 2015 la Nurnberg (alaturi de Lara Arruabarrena) si in 2016 la Rabat (alaturi de germanca Tatjana Maria) si la Bol (Croatia), alaturi de aceeasi Ipek Soylu (Turcia).

Olaru si Savciuk isi vor afla adversarele din ultimul act abia vineri. Joi este programat meciul dintre rusoaicele Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova si cuplul Viktorija Golubic (Elvetia)/Kristyna Pliskova (Cehia). invingatoarele vor juca in semifinale cu favoritele numarul doi, Andrea Hlavackova (Cehia)/Shuai Peng (China).