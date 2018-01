COTE PARIURI: Simona Halep a devenit favorita principala de la Australian Open. Ce cota are pentru victorie

Cotele la pariuri s-au modificat dupa tragerea la sorti de ieri pentru tabloul de la Australian Open. Simona Halep, cap de serie numarul 1, a devenit si favorita principala dupa ce a picat cu tanara Destanee Aiava, 17 ani, locul 193 WTA.

Halep are cota 8 pentru prima victorie din cariera la un Grand Slam. Inaintea tragerii, ea avea cota 12 si era a patra favorita.

Garbine Muguruza are a sasea sansa cu cota 12 pentru un succes pe taram australian. Ea era principala favorita inaintea tragerii.

Karolina Pliskova si Elina Svitolina sunt urmatoarele dupa Halep, cu cota 9.

Wozniacki e cotata cu sansa a patra pentru un succes, cota 10.

It's official: @RafaelNadal and @Simona_Halep are the No.1 seeds at #AusOpen 2018 ➡️ https://t.co/a4YDHHyW2n pic.twitter.com/mbzetgR3e1