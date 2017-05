Copil s-a calificat in turul 2 si joaca cu Andy Murray, locul 1 ATP! Romanul intra in top 100 cu victoria de azi

Este pentru prima data cand Marius Copil il intalneste pe Andy Murray.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Juventus - Monaco! Miercuri, 21:45 Atletico - Real! Joi, 22:00, Sport.ro: Lyon - Ajax

Marius Copil, locul 104 ATP si beneficiar al unui wild card, l-a invins, luni, cu 7-6 (6), 4-6, 7-6 (9), pe spaniolul Guillermo Garcia-Lopez, numarul 124 mondial, prezent la Madrid tot cu invitatie, in turul intai al turneului de 1.000 de puncte organizat de Ion Tiriac.

Copil s-a impus dupa un meci de doua ore si 52 de minute si dupa ce a salvat doua mingi de meci in tie-break-ul decisivului. El va da piept in faza urmatoare cu britanicul Andy Murray, locul 1 ATP.

Totodata, romanul de 26 de ani va intra in premiera in Top 100 ATP, in ierarhia care va fi publicata la inceputul saptamanii viitoare.



Romania are astfel din nou, dupa trei ani, un jucator in Top 100 ATP. Ultimul roman intre primii 100 cei mai buni tensimeni din lume a fost Victor Hanescu.

Calificarea in mansa a doua este recompensata la Madrid Open cu 45 de puncte ATP si cu 35.855 de euro.