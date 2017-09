Continua surprizele la US Open: Svitolina a iesit si ea, doar doua jucatoare din TOP 10 sunt in sferturi. Kanepi, locul 418, e marele soc

Elina Svitolina, eliminata in optimile de finala ale US Open. Kaia Kanepi, locul 418 WTA, s-a calificat in sferturi.

Elina Svitolina, locul 4 WTA, a fost invinsa cu scorul de 7-6 (2), 1-6, 6-4 de americanca Madison Keys, locul 16 WTA, in optimile de finala ale US Open. Ucraineanca avea sanse de a ocupa locul 1 WTA la finalul competitiei de la Flushing Meadows.

Keys va juca in turul urmator cu o adversara mai putin asteptata. Kaia Kanepi, din Estonia, locul 418 WTA, a ajuns in aceasta faza dupa ce a depasit-o cu 6-4, 6-4 pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 38 WTA. In varsta de 32 de ani, Kanepi a fost numarul 15 mondial in 2012. In 2010, ea a mai atins faza sferturilor de finala la US Open.

Karolina Pliskova, locul 1 WTA, a invins-o cu 6-1, 6-0 pe Jennifer Brady, locul 91 WTA, in optimile de finala ale US Open. Brady o eliminase in meciul anterior pe Monica Niculescu. Acum, americanca s-a inclinat in 46 de minute in fata numarului 1 mondial.

Pliskova va evolua in sferturi cu o alta jucatoare americana, Coco Vandeweghe, locul 22 WTA, care a trecut cu 6-4, 7-6 (2) de sportiva ceha Lucie Safarova, locul 37 WTA, in 99 de minute.

Daca va ajunge in finala la Flushing Meadows, Pliskova isi va recapata locul 1 mondial, pierdut in clasament in fata spaniolei Garbine Muguruza. Clasata pe locul 2 WTA, Simona Halep nu poate cobori mai jos de locul 3 dupa US Open.

In celelalte sferturi de finala ale US Open se vor juca partidele Venus Williams (SUA, locul 9 WTA) - Petra Kvitova (Cehia, locul 14 WTA) si Sloane Stephens (SUA, locul 83 WTA) - Anastasija Sevastova (Letonia, locul 17 WTA).