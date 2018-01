CLASAMENTUL WTA // OFICIAL! Wozniacki, noul lider mondial! Cat de mica e diferenta fata de Simona Halep

WTA a anuntat noul clasament oficial, dupa turneul de la Australian Open - castigat de Wozniacki in fata Simonei Halep.

Daneza Caroline Wozniacki a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat turneul Australian Open, in timp ce romanca Simona Halep, finalista la Melbourne, a coborat pe pozitia a doua.

Halep se afla pe locul intai in ierarhia mondiala din 9 octombrie, in timp ce Wozniacki redevine lider la exact sase ani de la ultima data cand a fost in aceasta postura.

Wozniacki are cu 250 de puncte mai mult decat Halep, dar diferenta dintre locurile doi si trei, ocupat de ucraineanca Elina Svitolina este consistenta, de peste 1.600 de puncte.

Germanca Angelique Kerber a revenit in top 10, reusind un salt de 7 locuri, pana pe 9, dupa semifinala jucata in Australia.

Romania are acum sase jucatoare in top 100, celelalte cinci fiind Sorana Cirstea, care se mentine pe locul 36, Irina Begu, care a urcat trei locuri si e pe 37, Mihaela Buzarnescu, pe 43 (+1), cea mai buna clasare din cariera, Ana Bogdan, care a reusit un salt de 15 pozitii si e pe 89, cea mai buna clasare din cariera, si Monica Niculescu, aflata in continuare pe 99.

Begu si Niculescu, care au ajuns in semifinale la Melbourne, au urcat in ierarhia de dublu. Niculescu este acum pe locul 19 (+4), iar Begu pe 25 (+7), cea mai buna pozitie din cariera. Raluca Olaru a urcat si ea, fiind pe 45, Mihaela Buzarnescu este pe 84, iar Simona Halep pe 93.

In clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor, Halep ocupa locul al doilea, dupa Wozniacki.

Clasamentul WTA la simplu

1 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 7.965 puncte

2 (1). Simona Halep 7.715

3 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 6.085

4 (3). Garbine Muguruza (Spania) 5.690

5 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.445

6 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.901

7 (8). Caroline Garcia (Franta) 4.495

8 (5). Venus Williams (SUA) 4.278

9 (16). Angelique Kerber (Germania) 3.031

10 (11). Kristina Mladenovic (Franta) 2.935

.................................................................

36 (36). Sorana Cirstea 1.310

37 (40). Irina-Camelia Begu 1.303

43 (44). Mihaela Buzarnescu 1.184

89 (104). Ana Bogdan 709

99 (99). Monica Niculescu 653

171 (172). Alexandra Cadantu 339

175 (183). Irina Bara 330

176 (190). Alexandra Dulgheru 328

223 (226). Jaqueline Cristian 251

232 (238). Elena-Gabriela Ruse 237

242 (233). Patricia Maria Tig 229 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 10.130 puncte

1 (1). Martina Hingis (Elvetia) 10.130

3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 8.100

3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.100

5 (7). Timea Babos (Ungaria) 7.130

6 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 6.040

7 (6). Lucie Safarova (Cehia) 5.315

8 (12). Katerina Siniakova (Cehia) 4.500

9 (9). Casey Dellacqua (Australia) 4.470

10 (11). Ashleigh Barty (Australia) 4.310

.............................................................

19 (23). Monica Niculescu 3.797

25 (32). Irina-Camelia Begu 2.905

45 (49). Raluca Olaru 1.660

84 (87). Mihaela Buzarnescu 819

93 (92). Simona Halep 770 etc.