Clasamentul WTA a explodat! Cat de aproape e Simona Halep de primul loc dupa finala de la Roma

Simona Halep poate sa viseze linistita la primul loc.

Halep afla azi cat de grava este accidentarea de la glezna care a incurcat-o in finala de la Roma. Simona a pierdut in fata Svitolinei, insa chiar si asa, revenirea de forma a romancei este evidenta. Cele 10 victorii consecutive ale Simonei conteaza enorm si in clasamentul WTA, acolo unde Serena intra in declin dupa ce a ramas insarcinata. Halep s-a apropiat seriuos de locurile 2 si 3, ocupate in prezent de Pliskova si Serena. Cu o performanta buna la Roland Garros, Halep poate spera chiar si la prima pozitie, ocupata de Kerber.

Top 10 WTA

1. Angelique Kerber 7.035 puncte

2. Serena Williams 6.110

3. Karolina Pliskova 6.100

4. Simona Halep 5.790

5. Garbine Muguruza 4.636

6. Elina Svitolina 4.575

7. Dominika Cibulkova 4.480

8. Johanna Konta 4.330

9. Svetlana Kuznetsova 4.310

10. Aga Radwanska 4.195

Locurile ocupate de romance: Simona Halep - locul 4, Irina Begu - locul 44, Monica Niculescu - locul 53 (in cadere 5 locuri), Sorana Cirstea - locul 67.