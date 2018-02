CLASAMENT WTA // Simona Halep poate reveni luna aceasta pe primul loc WTA! Avantajul URIAS pe care il are in fata lui Wozniacki

Vezi toate calculele in lupta pentru locul 1 WTA.

Eliminarea lui Caroline Wozniacki de la Sankt Petersburg in fata Kasatkinei o ajuta mult pe Simona Halep in lupta pentru locul 1 mondial si sansa de a fi cap de serie numarul 1 la al 2-lea Grand Slam al anului, Roland Garros. Iar Simona poate reveni pe primul loc WTA chiar dupa urmatorul turneu ce va avea loc intre 12 si 17 februarie la Doha!

Wozniacki a castigat in urma prestatiei de la turneul din Rusia si are acum 7.965 de puncte, peste Simona Halep, cea care are 7.616 puncte. Turneul de la Doha o avantajeaza insa pe Simona Halep deoarece ea nu a participat in 2017 la acest turneu in timp ce Wozniacki a jucat finala in fata Karolinei Pliskova, pierdut cu 3-6, 4-6.

Wozniacki are astfel de aparat 305 puncte si trebuie sa ajunga cel putin in semifinale pentru a nu pierde in punctajul total. Cum Simona a lipsit anul trecut, orice victorie a ei inseamna micsorarea diferentei fata de Wozniacki. Simona Halep va redeveni astfel numarul 1 mondial daca va castiga un meci in plus fata de Wozniacki la Doha!

Dupa turneul de la Doha vine o noua oportunitate pentru Simona Halep fie de a reveni pe locul 1 WTA, fie de a-si mari diferenta fata de Wozniacki daca o depaseste la Doha. Turneul din Dubai o ajuta de asemenea pe sportiva din Romania - Halep nu are de aparat vreun punct in timp ce Wozniacki a jucat si la Dubai finala in 2017 astfel ca va pleca avand un minus de 585 de puncte!