CLASAMENT WTA // Cum arata lupta dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, dupa eliminarea danezei de la Sankt Petersburg

In urma rezultatului de la Sankt Petersburg, Wozniacki ajunge la 7965 puncte in clasamentul WTA, in timp ce Simona Halep a ramas la 7616 puncte dupa Australian Open. Simona s-a retras din Rusia din cauza accidentarii de la Melbourne.

Cele doua au sanse sa se dueleze direct peste doua saptamani, la turneul de la Doha, Qatar. Urmeaza apoi turneul de la Dubai pentru cele doua.



WOZNIACKI, INVINSA DE KASATKINA!

Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata vineri de rusoaica Daria Kasatkina, 7-6 (2), 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), dotat cu premii totale de 733.900 dolari.

Wozniacki a redevenit de curand lider mondial dupa ce a detronat-o pe romanca Simona Halep, pe care a invins-o in finala turneului de Mare Slem de la Australian Open. Turneul din fosta capitala imperiala este primul la care participa dupa victoria de la Melbourne.

La Sankt Petersburg, Kasatkina, cap de serie N.8 si locul 23 WTA, o va intalni in semifinale pe jucatoarea franceza Kristina Mladenovic, nr. 10 mondial si cap de serie nr. 4, care a trecut, cu 6-4, 6-3, de Katerina Siniakova (Cehia).

In cealalta semifinala, o alta jucatoare din Cehia, Petra Kvitova, fost N. 2 mondial, acum locul 29 WTA, va primi replica germancei Julia Goerges, cap de serie nr. 5.

In sferturi, Kvitova spulberat-o pe favorita nr. 2, letona Jelena Ostapenko (6 WTA), cu 6-0, 6-2. Goerges a dispus cu 6-3, 6-3 de rusoaica Elena Ribakina.