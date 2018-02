Cirstea, dupa victoria lejera cu Zhao: "Aveam pulsul 200! In 24 de ani, nu am vazut nicaieri o asemenea atmosfera!"

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Sorana Cirstea a avut nevoie de doar 53 de minute pentru a o invinge pe Zhao, scor 6-2, 6-2. La final, Cirstea le-a multumit fanilor clujeni pentru sustinere si a precizat ca niciodata in cariera nu a intalnit o asemenea atmosfera.



"Multumesc suporterilor pentru sustinere. Joc tenis de 24 de ani si pot sa spun ca nu am vazut nicaieri o asemenea atmosfera. Ma bucur ca am inceput cu o victorie. Cel mai emotionant moment a fost cand s-a intonat imnul. Cred ca aveam pulsul 200", a declarat Sorana Cirstea la finalul partidei.