"Cine credea ca o sa joc finala cu Sharapova nu se pricepe la tenis! N-am nevoie de masina, am castigat una!" Ce spune Halep dupa eliminarea de la Stuttgart

Halep s-a intors azi in Romania dupa ce a fost eliminata in semifinalele turneului de la Stuttgart.

Simona recunoaste ca nu se astepta sa castige turneul si recunoaste ca Siegemund a meritat calificarea in meciul de ieri.

"Am luptat pana la capat, dar Siegemund a meritat sa castige, a jucat mai bine. Stau cateva zile acasa, apoi ma duc la Madrid sa ma pregatesc de turneu. Simt un progres destul de mare, am incredere pentru Madrid. Cine se astepta la o finala intre mine si Sharapova inseamna ca nu se prea pricepe la tenis. Au fost jucatoare foarte bune in acest turneu, o competitie destul de puternica. A fost cea mai buna saptamana, m-am simtit cel mai bine. Ma duc sa joc meciurile mai departe si o sa vad ce va fi. Nu-mi pare rau ca n-am luat masina, am una!", a spus Halep la sosirea in Romania.