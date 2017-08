"Chiar daca 'mi-am pierdut casa la Paris', raman cu ea!" Pliskova, declaratia zilei inainte de meciul Simonei Halep

Meciul dintre Simona Halep si Maria Sharapova, in primul tur la US Open, se joaca in noaptea de luni spre marti, de la ora 02:00

Locul 1 mondial, cehoaica Karolina Pliskova, crede ca Simona va castiga in meciul impotriva Sharapovei din cauza ca rusoaica a avut o lunga perioada de inactivitate.

"Maria e o profesionista desavarsita. E un lucru benefic pentru turneu ca se va intalni cu Simona. Cred ca va fi un meci foarte bun si cu siguranta il voi urmari. Nu sunt atat de buna la pariuri. Chiar daca "mi-am pierdut casa" la Paris, raman si de aceasta data cu Simona. Ea a jucat mai multe meciuri in acest an si are mai multa consistenta", a declarat aceasta.

Inaintea finalei de la Roland Garros dintre Simona Halep si Jelena Ostapenko, Pliskova anuntase ca "pariez tot ce am pe Simona", pronostic care nu i-a iesit cehoaicei.