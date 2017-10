"Cea mai importanta victorie din cariera Simonei! Nu e impotriva Sharapovei, ci a unui STIL". Reactia lui Cristian Tudor Popescu dupa victoria Simonei de la Beijing

Cristian Tudor Popescu a analizat jocul Simonei Halep si victoria impotriva Sharapovei, prima a carierei pentru ea.

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Beijing, dupa ce a trecut cu scorul de 6-2, 6-2 de Maria Sharapova. Ea va juca mai departe impotriva invingatoarei dintre Aga Radwanska si Daria Kasatkina.

"Este cea mai importanta victorie din cariera Simonei. Nu este meciul cel mai frumos si nici macar un meci de foarte ridicat nivel tehnic, asta din pricina Sharapovei, care a facut probabil cel mai slab joc al ei de anul acesta: a servit prost si a facut foarte multe greseli nefortate.

Insa Maria Sharapova este capabila oricand sa intoarca un meci, chiar si atunci cand joaca slab. Dar nu a putut, pentru ca Simona a venit cu ceva nou impotriva ei. Atunci cand a avut minge de break, nu a mai asteptat greseala Sharapovei, ci a fost agresiva, a atacat si a cautat lovitura castigatoare. Simona si-a valorificat 90% dintre oportunitati.

Apoi, Simona a servit foarte bine cu primiul serviciu, iar atunci cand a servit cu al doilea, a facut-o aproape ca la primul serviciu, nepermitandu-i Sharapovei sa returneze prea usor.

Simona a invatat ceva din toate intalnirile pe care le-a avut cu aceste jucatoare care vizeaza mereu lovitura castigatoare, asumandu-si greseli nefortate. De-aia spun ca este cea mai importanta victorie, pentru ca este victoria impotriva unui stil, nu a unei jucatoare. E victoria impotriva stilului acesta riscant, cu lovitura decisiva lansata mereu.

Emblematic pentru acest meci este punctul de la 6-2, 5-2, cand Sharapova avea 15-0, iar Simona i-a servit "as" cu serviciul al doilea.

Nu as pune mare pret pe acest loc 1 in conditiile de fata din tenisul feminin. Oricare dintre jucatoare poate ajunge pe primul loc, insa niciuna dintre ele nu este cu adevarat cea mai buna jucatoare din lume. Cea mai buna jucatoare din lume a fost si poate va mai fi Serena Williams. A fost Steffi Graf, a fost Navratilova, Chris Evert. Acum e vorba de o egalizare a valorii, ceea ce inseamna ca multe jucatoare pot ajunge acolo. Sigur, ar fi minunat ca Simona sa ajunga numarul 1 WTA, dar pe mine m-ar bucura mai mult sa castige Turneul Campioanelor, de exemplu.

E foarte posibil ca aceasta noua colaborare cu Andrei Pavel sa o fi ajutat. Constat o mare imbunatatire la serviciu. Ea a pierdut la US Open pentru ca a servit foarte prost, oferindu-i nenumarate puncte Sharapovei. Acum, observ o imbunatatire fundamentala in mecanica loviturii si in curajul ei", a spus Cristian Tudor Popescu pentru ProTV si www.sport.ro