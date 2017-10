Ce urmeaza pentru Simona Halep: un singur turneu care decide daca va incheia anul PRIMA in lume!

Simona Halep a revenit in tara dupa finala de la Beijing.

Halep a devenit numarul 1 WTA, iar acum isi va lua o mica pauza. In aceasta perioada, Simona se va antrena alaturi de Andrei Pavel pentru Turneul Campioanelor, singura competitie la care va mai participa pana la finalul anului. Acolo, Simona are sansa de a castiga primul turneu major din cariera, dar si sa isi pastreze pozitia din clasament pana la finalul anului.

Adversara principala va fi Garbine Muguruza, care a anuntat deja ca vrea sa se impuna la Singapore si sa isi recupereze pozitia de lidera. Intre ele sunt doar 40 de puncte WTA, dar nici jucatoarea din Spania nu va mai participa la un alt turneu.

"Sunt acasa, ma recuperez. Sper sa pot sa ma antrenez in curand pentru ultimul turneu al anului, care e unul dintre favoritele mele", a spus Muguruza, potrivit Tennis World USA.

"E ultimul meu obiectiv pentru acest an. Castigarea Turneului Campioanelor imi va garanta si primul loc WTA. Ar fi un rezultat excelent. Nu neg ca imi doresc mult asta. O sa dau totul pentru a ajunge in finala", a continuat spaniola.

La Turneul Campioanelor se pun in joc 1500 de puncte pentru castigatoare. O infrangere in grupe este rasplatita cu 125 de puncte, o victorie cu 250, calificarea in finala aduce inca 330 de puncte, iar castigarea titlului inca 750 de puncte.

La Singapore, Simona il va avea alaturi de ea si pe Darren Cahill, absent la turneele de la Wuhan si Beijing.

Halep a jucat finala in 2014 la Turneul Campioanelor, iar de atunci n-a mai trecut de faza grupelor.

Turneul de la Singapore va avea loc intre 22 si 29 octombrie, iar tragerea la sorti va avea loc pe 21 octombrie.