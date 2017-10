Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa Beijing: doua saptamani de pauza in care tine locul 1 WTA, apoi BATALIA CAMPIOANELOR

Pentru Simona Halep, turneul de la Beijing a fost extaz si agonie. Romanca a devenit pentru prima data in cariera numarul 1 mondial in circuitul WTA, insa a pierdut finala disputata astazi impotriva Carolinei Garcia, scor 4-6, 6-7.

Simona Halep a pierdut finala de la Beijing, disputata impotriva Carolinei Garcia, dar are motive de bucurie: a devenit pentru prima data in cariera liderul clasamentului mondial WTA. Incepand de luni, ea va figura in postura de numar 1 mondial, avand 40 de puncte avans fata de Garbine Muguruza.

Cu 6175 puncte, Simona Halep este in fruntea ierarhiei WTA, in timp ce urmaritoarele sale, Muguruza si Pliskova, au cate 6135, respectiv 5605 puncte.



Doua saptamani de pauza in care tine locul 1

Simona Halep va avea doua saptamani de pauza dupa turneul de la Beijing, ea urmand sa revina chiar pentru ultima competitie a sezonului - Turneul Campioanelor de la Singapore!

Asemenea Simonei, Garbine Muguruza si Karolina Pliskova vor intra "la joc" tot la Singapore.

Pe de alta parte Elina Svitolina, locul 4 WTA, va merge alaturi de Caroline Wozniacki si Venus Williams la Hong Kong. Toate cele trei jucatoare sunt si ele sigure de prezenta la Singapore.

Lupta pentru ultimul loc la Turneul Campioanelor se va da intre Svetlana Kuznetsova, Caroline Garcia si Johanna Konta, care sunt obligate sa mearga inclusiv la Tianjin si Moscova pentru a aduna puncte.

Cum poate arata clasamentul inaintea Turneului Campioanelor

Daca Elina Svitolina se va impune la Hong Kong, ea o poate depasi pe Karolina Pliskova in clasamentul WTA.

1. Halep 5.675 de puncte

2. Muguruza 5.635

3. Svitolina 5.225

4. Pliskova 5.105

La Turneul Campioanelor se pun in joc maximum 1.500 de puncte, iar Simona va putea incheia in postura de lider mondial daca va triumfa la Singapore.