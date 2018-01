Ce sa-i faci, n-ai ce sa-i faci :) Reactia japonezei Osaka arata totul despre jocul perfect facut de Simona Halep in acest moment

Simona Halep a avut nevoie de o ora si 20 de minute pentru a ajunge in sferturile turneului de la AO. Ea si-a egalat astfel cea mai buna performanta a carierei.

Halep si-a impus sa uite de accidentarea la glezna, dupa cum a spus chiar ea la final, si a facut un joc aproape perfect, profitand si de lipsa de experienta a adversarei.

Naomi Osaka a incercat tot meciul sa isi impuna stitlul de joc in forta si a atacat continuu, dar s-a vazut pusa la respect de numarul 1 mondial.

Un moment special a fost consemnat in setul secund, game-ul al patrulea, atunci cand Naomi Osaka continua sa arunce mingi decisive. Simona a reactionat, insa, excelent tiradei japonezei, care s-a vazut in cele din urma demoralizata. Ea a incercat sa mascheze deznadejdea printr-un zambet amar.

"Cand numarul 1 mondial e activat, nu poti decat sa apreciezi", au notat si australienii.

When the world number one is on, you can't help but appreciate it...

Halep leads Osaka 3-1 in the second set. #AusOpen pic.twitter.com/fu6uvFFhdn