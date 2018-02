Ce a facut Wozniacki la primul meci dupa finala de la AO. Daneza, in cursa pentru cat mai multe puncte WTA, dupa un zvon bomba: "E gravida in 8 saptamani"

Caroline Wozniacki a revenit cu o victorie categorica pe terenul de tenis dupa succesul de la Melbourne.

Daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului 1 mondial dupa triumful de la Australian Open, in fata Simonei Halep, a revenit cu victorie. Ea a trecut categoric de prima adversara de la Sankt Petersburg.

Wozniacki a acuzat o usoara oboseala dupa turneul de la Melbourne, dar acest lucru nu a oprit-o sa o invinga de o maniera categorica pe Anastasia Potapova, scor 6-0, 6-1.

"M-am simtit putin obosita, insa am jucat bine. Cred ca m-am miscat bine pe teren si am avut o defensiva buna", a spus Wozniacki, care o va intalni in turul urmator pe Daria Kasatkina.

Celelalte meciuri de la Sankt Petersburg se vor disputa intre J. Goerges - E. Rybakina, K. Mladenovic - K. Siniakova si P. Kivotva - J. Ostapenko.