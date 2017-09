"Cat timp voi simti asta, voi juca in continuare!" Anuntul facut de Nadal dupa victoria de la US Open! Ce a spus despre recordul lui Federer

Barcelona - Juventus e marti, 12 septembrie, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Rafael Nadal, care a castigat US Open, al 16-lea Grand Slam din cariera, spune ca nu se gandeste prea mult la posibilitatea de a dobori recordul de titluri de Mare slem, 19, detinut de rivalul sau, elvetianul Roger Federer, dar a precizat ca are in continuare pasiune si dragoste pentru tenis, astfel ca orice este posibil.

"Chiar nu ma gandesc prea mult la lucrurile astea. Eu imi vad de drumul meu, el de al lui. Sunt foarte fericit de toate lucrurile acestea care mi se intampla, sa castig din nou acest titlu. Inca am pasiunea si dragostea pentru acest sport. Vreau sa concurez in continuare si simt inca emotii de fiecare data cand intru pe teren. Cat timp aceste lucruri mi se intampla, voi fi aici. Felicitari lui Roger pentru sezonul lui extraordinar, dar si mie, pentru ca si eu am un sezon bun. Sa vedem ce se va intampla", a declarat Nadal, potrivit Reuters.

Rafael Nadal l-a invins in finala, cu scorul de 6-3, 6-3, 6-4, pe sud-africanul Kevin Anderson, locul 32 ATP si cap de serie numarul 28. Spaniolul de 31 de ani a avut nevoie de doua ore si 27 de minute pentru a obtine al 16-lea trofeu de Grand Slam din cariera si al treilea la Flushing Meadows. in acest an, el a mai castigat turneul de la Roland Garros, in timp ce Federer, 36 de ani, s-a impus la Australian Open si la Wimbledon, ajungand la 19 trofee de Grand Slam in cariera.

Sursa: News.ro