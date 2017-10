Caroline Garcia, ultima jucatoare calificata la Turneul Campioanelor! Cu cine se bate Simona pentru trofeu

Se stiu toate participantele de la Turneul Campioanelor!

Caroline Garcia e ultima calificata la Turneul Campioanelor, ce va debuta pe 22 octombrie la Singapore.

Garcia a invins-o pe Halep in finala de la Beijing, dupa ce castigase si turneul de la Wuhan. E prima frantuzoaica dupa 11 ani care merge la turneul celor mai bune 8 jucatoare ale anului, dupa Amelie Mauresmo in 2006. Marion Bartoli a fost rezerva in 2007 si 2011 la Turneul Campioanelor.

Jucatoarea in varsta de 23 de ani e fericita dupa seria de 11 victorii consecutive ce i-au adus calificarea.



"Aceasta calificare inseamna enorm pentru mine. Sunt foarte mandra ca sunt intre cele mai bune opt jucatoare ale anului, iar faptul ca sunt prima frantuzoaica de la Mauresmo care ajunge aici face performanta si mai speciala", a declarat Caroline Garcia.

Garcia a urcat pana pe locul 9 in clasamentul WTA condus de Simona Halep.

Tragerea la sorti pentru programul de la Turneul Campioanelor va avea loc pe 21 octombrie.

Garbine Muguruza, Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina, Venus Williams, Caroline Wozniacki si Jelena Ostapenko sunt celelalte jucatoare calificate.