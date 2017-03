Calificare SPECTACULOASA a Simonei Halep la Miami! A batut-o in 3 seturi pe Stosur, dupa ce a salvat minge de meci. Prima reactie a Simonei

Halep a aratat o putere de concentrare incredibila in setul 2 al meciului cu Stosur, la 5-4 pentru adversara, cand a salvat o minge de meci!

Halep se simte norocoasa ca a reusit sa treaca.

"A fost un meci greu asa cum ma asteptam. Am avut o revenire buna si sunt fericita pentru acest lucru. Ultima mea revenire de acest fel a fost la Doha in 2014, in primul tur cu Kaia Kanepi, cand a revenit de la minge de meci. Ma bucur ca am aratat ca pot juca tenis la nivel inalt. Cand eram condusa nu m-am gandit la scor. Am vrut doar sa lupt, nu am renuntat si am crezut in sansa mea. Am fost putin norocoasa sa intorc partida de la minge de meci, dar am si luptat", a spus Halep, informeaza site-ul oficial al WTA.

Referitor la intalnirea cu Johanna Konta din sferturile de finala de la Miami, Halep a afirmat: "Va fi greu. Este intr-o forma buna, este aproape de Top 10. Ea joaca la un nivel inalt si ma astept la o partida dificila. Am sansa mea de a castiga aici, la Miami, dar acum ma gandesc la ziua de pauza in care trebuie sa ma recuperez. Apoi voi merge pe teren cu incredere"

Simona Halep, locul 5 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o cu scorul de 4-6, 7-5, 6-2, pe australianca Samantha Stosur, locul 19 WTA si cap de serie numarul 14, calificandu-se in sferturile de finala ale Miami Open. Halep a fost condusa cu 4-6, 2-5 si la scorul de 4-5, in al doilea set, a salvat o minge de meci.

In sferturi, Simona Halep va evolua cu jucatoarea britanica Johanna Konta, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, care a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe sportiva spaniola Lara Arruabarrena, locul 72 WTA.

Konta si Halep au mai jucat o data, in optimile de finala ale turneului de la Wuhan, editia 2015, cand britanica s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-5. Acum, ele se vor intalni la Miami intr-o "avanpremiera" a partidei Romania - Marea Britanie, din Fed Cup, programata in 22-23 aprilie, la Mamaia.

Calificarea in sferturi este recompensata la Key Biscayne cu un premiu de 146.575 de dolari si cu 215 puncte WTA.

News.ro