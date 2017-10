Cahill le inchide gura contestatarilor Simonei Halep: "Nu ii va lua nimeni niciodata asta!" Mesaj superb

Darren Cahill a vorbit despre performanta elevei sale.

Simona Halep s-a reintalnit cu Darren Cahill la Singapore, acolo unde va incerca sa castige pentru prima data Turneul Campioanelor. Dupa US Open, ultima intalnire cu Cahill, Simona a devenit numarul 1 mondial, in urma calificarii in finala de la Beijing.



Sunt oameni care sustin ca Simona Halep va realiza o performanta importanta doar atunci cand va cuceri un titlu de Grand Slam, insa australianul ii contrazice. Fostul antrenor al lui Andre Agassi spune ca e mai dificil sa fii in forma pe tot parcursul anului si sa devii lider mondial decat sa prinzi o forma buna de moment la un Grand Slam.





"Treaba cu locul intai mondial este ceva ce nimeni nu ii poate lua vreodata. Din punctul meu de vedere este mai dificil sa fii o jucatoare grozava timp de 52 de saptamani comparativ cu o forma buna avuta timp de doua saptamani intr-un an, la un Grand Slam", a declarat Cahill la Singapore.



Pe langa lupta pentru trofeu si banii pusi in joc la Turneul Campioanelor, Halep se dueleaza cu Muguruza pentru pastrarea locului 1 WTA pana la finalul anului. Simona are doar 40 de puncte in fata jucatoarei din Spania.



Turneul Campioanelor incepe duminica, live text pe www.sport.ro.