Businesswoman. Simona Halep isi mareste afacerile, cu banii castigati din tenis. Cum arata cafeneaua pe care o detine

In varsta de 25 de ani si aflata pe locul 2 al clasamentului mondial WTA, Simona Halep are planuri mari in privinta carierei sale. Ea spera la un prim titlu de Grand Slam, dupa doua finale ratate la Roland Garros. Totusi, Simona se gandeste si la viitorul de dupa tenis si cauta sa isi asigure venituri si din alte domenii decat sportul.