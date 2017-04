BREAKING NEWS! Decizia luata de Federatia Internationala de Tenis dupa scandalul provocat de Nastase

Ilie Nastase are probleme cu federatia internationala.

Ilie Nastase a fost scos din arena la confruntarea cu Marea Britanie, in timpul meciului dintre Sorana Cirstea si Konta. Acesta a fost acuzat ca le-a injurat pe Konta si pe arbitru, continuand apoi sa se certe si in afara arenei.

ITF a decis sa ii retraga acreditarea lui Nastase si sa il excluda din aceasta confruntarea, pornind in acelasi timp o ancheta:

"Capitanul echipei Romaniei, Ilie Nastase, a fost scos din arena din al doilea meci dintre Romania si Marea Britanie, in FED Cup. Domnul Nastase a fost rugat de catre arbitrul ITF Andreas Egli sa paraseasca arena din cauza comportamentului nesportiv, dupa ce primise deja doua avertismente. Domnului Nastase i-a fost retrasa acreditarea si nu va mai putea lua parte la confruntarea dintre cele doua tari. ITF a lansat o investigatie in aceasta problema, luand in calcul si declaratiile date de domnul Nastase in timpul saptamanii premergatoare meciului", anunta Federatia Internationala de Tenis.