Brat de fier! Halep a aruncat prima minge la un meci de baseball din SUA. VIDEO

Simona Halep, locul 2 WTA, a fost invitata, marti, pe arena Citi Field pentru a efectua prima aruncare la meciul de baseball dintre New York Mets si Arizona Diamondbacks.

Halep a fost insotita de antrenorul Darren Cahill si de ceilalti membri ai echipei ei. Imbracata cu un tricou al formatiei Mets, cu numarul 13 si cu "Halep" inscriptionat pe spate, jucatoarea de tenis i-a spus "catcher-ului" (prinzator) echipei gazda Kevin Plawecki ca este emotionata, agitata.

Ea a facut cateva "antrenemente" si apoi, in fata spectatorilor prezenti pe stadion, Simona Halep a aruncat, un pic scurt, mingea de baseball, dar Plavecki a reusit sa o prinda.

Sportiva din Constanta se afla la New York, unde se pregateste pentru ultimul Grand Slam al anului, US Open, turneu care va incepe luni.

. @Simona_Halep throws out the first pitch at the @Mets ⚾️????

Thank you to the @Mets for inviting me to throw the 1st pitch for tonights game ????. A pleasure to meet @You_Found_Nimmo & the team ⚾️⚾️ pic.twitter.com/bqhQ84OzKi