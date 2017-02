Bouchard a iesit cu un fan de pe Twitter, dupa ce a pierdut un pariu cu el. Ce spune despre a doua intalnire

Eugenie Bouchard si-a respectat promisiunea si a iesit la o intalnire cu un utilizator de pe Twitter! Jucatoarea canadiana era foarte increzatoare in timpul Super Bowl ca cei de la Atlanta Falcons vor castiga astfel ca a acceptat pariul cu barbatul necunoscut. Insa cei de la New England Patriots au reusit sa revina astfel ca Bouchard a iesit la intalnire cu pariorul.

Dupa ce a pozat saptamana aceasta pentru Sports Illustrated, Bouchard a mers alaturi de barbat la meciul de baschet dintre Brooklyn Nets si Milwaukee Bucks.

Desi cei de la Nets au pierdut cu 125 la 129, intalnirea dinte cei doi a fost una reusita: "Cea mai tare intalnire ever" a spus barbatul intr-un clip postat de Bouchard pe Instagram.

Si jucatoarea de tenis a fost multumita si a acceptat si o a doua intalnire. "Am avut noroc pentru ca e un om normal. Internetul e un loc intunecat si inspaimantator, dar am avut noroc cu el. Sunt convinsa ca va exista si a doua intalnire", a spus Bouchard pentru TMZ.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John ???? On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd