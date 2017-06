BOMBA! Svitolina, accidentata inainte de meciul cu Simona Halep! Ce se intampla la meciul celor doua

Halep - Svitolina, in sferturi la Roland Garros.

Halep si Svitolina au probleme inainte de sfertul de la Roland Garros. Cele doua s-au intalnit si in finala turneului de la Roma, cand ucraineanca s-a impus dupa o accidentare a Simonei la glezna.

Halep a recunoscut azi ca inca o mai doare glezna, insa nu resimte durerea, dar situatia Svitolinei este si mai grava. Aceasta a spus ca e accidentata la spate si incearca sa se recupereze pana la ora meciului!

"Ma chinuie o accidentare la spate, dar voi incerca sa ma recuperez pana la ora meciului cu Simona. Cu ea am jucat si in finala de la Roma si este o jucatoare grozava. Aduce intensitate pe teren. Voi incerca sa ma recuperez si sa ma bucur de victoria cu Petra Martici deoarece a fost foarte tensionat finalul", a spus Svitolina in conferinta de presa.

Cele doua sunt programate sa joace marti, la pranz!