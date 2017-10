BNR renunta la Arenele BNR in schimbul a 35 de milioane €! Tiriac, la discutiile de azi

In 1991, baza sportiva a trecut in proprietatea BNR contra sumei de 233.000 de dolari.

Guvernatorul BNR cere 35 de milioane de euro pentru ca baza sportiva Arenele BNR sa revina la Ministerul Tineretului si Sportului.

Anuntul a fost facut de ministrul Marius Dunca, prezent astazi alaturi de omul de afaceri Ion Tiriac si presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, la Comisia Economica, Industrii si Servicii din Senat, condusa de Daniel Zamfir, pe tema arenelor BNR.

"Din cate stiu eu acum nu e nicio activitate sportiva in aceasta baza, pentru ca nu indeplineste conditiile de functionalitate. Am avut doua discutii cu domnul guvernator si sunt discutii in continuare, dar la nivel declarativ, sa vanda aceasta baza. In aceste discutii au solicitat suma de 35 de milioane de euro. BNR nu are activitate sportiva, nu am evaluat inca nimic, pur si simplu a fost o discutie. Eu trebuie sa ma duc in Guvern, sa vedem daca suntem dispusi sa cumparam. Mai exista si varianta unui schimb cu unele imobile aflate in apropierea sediului central al BNR", a declarat Dunca in cadrul sedintei.

La finalul sedintei, ministrul Dunca a subliniat ca trebuie gasita o baza de colaborare cu BNR pentru a putea prelua aceste arene. "Acolo nu au activitate sportiva de performanta, desi este una dintre cele mai frumoase baze pe care le avem. Asta e evaluarea facuta de experti, nu pot spune daca e adevarat sau nu, trebuie sa analizam foarte bine daca in viitor o preia Primaraia Captalei, daca vrea sa investeasca, daca merita acest lucru, dar nu cred ca exista un temei legal sa facem un memorandum prin care sa luam un bun care apartine altcuvia. Asta inseamna natonalizare.

Sa iau un bun, proprietatea BNR, sa o preiau eu. Nu cred ca am temei legal. E tot de la stat, dar in 1991 baza tot de la stat a trecut in proprietatea BNR, contra sumei de 233.000 de dolari".



Omul de afaceri Ion Tiriac a afrmat in cadrul sedintei ca BNR nu este o entitate care sa se ocupe de sport. "Va multumesc ca va pierdeti vremea cu noi, in ultimii 30 de ani nu ne-a ascultat nimeni. BNR e un organism care ne face sa intram in lumea normala, dar nu e o entitate care sa se ocupe de sport. Noi, cu domnul Nastase, am inceput un proces cu BNR-ul, pentru ca nu ni s-a dat dreptul sa traim acolo unde trebuia sa traim", a spus Tiriac.

Tiriac a facut o paralela cu turneul de la Madrid, pe care il detine, afirmand ca turneul de la Bucuresti ar fi putut aduce Capitalei zece la suta din veniturile Madrid Open.

"Noi ne simtitm oarecum respnsabili. In ziua in care Budapesta a castigat turneul, Orban a dat imediat 16 milioane de euro pentru renovarea arenei si acum vor sa cmpere turneul. Eu nu prea am de vandut, eu cumpar, nu vand. Eu nu vreau sa ajunga aceasta baza cum a ajuns BTT-ul, pentru ca BNR-ul nu are ce sa faca cu aceasta baza. Noi ne-o vrem inapoi", a completat omul de afaceri.

