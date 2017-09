"Bine ati venit la hotelul Simona Halep!" :) Inca o investitie majora dupa investitia de la Mamaia. Simona si-a luat hotel in Poiana Brasov

Simona Halep continua sirul investitiilor importante cu banii castigati din tenis.

Dupa ce a cumparat un hotel in Mamaia, Simona si-a extins portofoliul imobiliar cu o proprietate cumparata in Poiana Brasov. Simona a platit aproximativ doua milioane de euro pe hotelul care cuprinde 24 de camere si apartamente, anunta Romania TV.



Avantajele hotelului de 4 stele: vederea superba spre masivul Postavaru si spre muntii Piatra Craiului. O noapte de cazare in noul hotel al Simonei poate ajunge la 100 de euro.



Simona mai investeste in Constanta intr-un cartier rezidential pe malul marii.