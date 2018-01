AUSTRALIAN OPEN // Wozniacki merge la CAZINO inaintea finalei cu Halep: "Sunt pe plus cateva sute de dolari!"

Caroline Wozniacki a dezvaluit cum se relaxeaza inaintea marii finale de la Australian Open.

Daneza Wozniacki, locul 5 all time la castiguri din tenis, a dezvaluit o activitate mai putin obisnuita la melbourne. Ea se relaxeaza la cazino dupa meciurile dificile din primul turneu de Mare Slem al anului.

Intrebata cum se va pregati, daneza a raspuns. "Totul e la fel ca si pana acum. Vin sa lovesc mingea de cateva ori, doar sa o simt si sa transpir putin. In afara de asta, o sa ma relaxez, dorm, fac masaj. Nu se intampla prea multe.

Am mers la cazino de cateva ori, am castigat cateva sute de dolari. Sunt pe plus pana acum. S-ar putea sa mergem si sa jucam cateva sute de dolari din nou, vedem cum merge", a povestit daneza.

Sambata, in finala la Melbourne, Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, care a trecut joi de belgianca Elise Mertens, cu 6-3, 7-6 (7/2). Castigatoarea va ocupa luni locul 1 in clasamentul WTA.

Wozniacki are 4-2 in meciurile directe cu Halep, in fata careia s-a impus in ultimele trei confruntari. Halep a invins in 2013 in semifinale la New Haven, cu 6-2, 7-5, si in 2015 in semifinale la Dubai, cu 2-6, 6-1, 6-1. Daneza a castigat in 2012 in optimi la Dubai, cu 6-2, 6-3, in 2015 in semifinale la Stuttgart, cu 7-5, 5-7, 6-2, in 2017 in sferturi la Eastbourne, cu 5-7, 6-4, 6-1, si la Turneul Campioanelor de la Singapore, in grupa, cu 6-0, 6-2.