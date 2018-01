AUSTRALIAN OPEN // Reactia Carolinei Wozniacki, dupa califcarea in semifinale: "O sa fie greu" Adversara ei, neinvinsa in 2018!

Caroline Wozniacki s-a calificat in semifinalele Australian Open, acolo unde va juca cu Elise Mertens.

Wozniacki a castigat primul set cu 6-0, insa partida a ajuns in decisiv. Daneza asteapta o confruntare mult mai dificila cu belgianca Elise Mertens, neinvinsa in acest an.



"Stiam ca nu va fi usor, multe meciuri au fost stranse, am avut si noroc in primul set. In setul al doilea puteam sa inchid meciul, dar nu am reusit. Am ramas insa calma si am reusit calificarea in setul al treilea. A inceput sa joace mai bine, a atacat mai mult si m-a tinut pe linia de fund. Am avut putin mai multe energie decat ea si am castigat.

Mertens a avut un start incredbil de an, cred ca e neinvinsa, o sa fie dur, dar sunt entuziasmata, o noua semifinala aici", a spus Caroline Wozniacki dupa victoria cu Carla Suarez Navarro.

"She's had an amazing start to the year. It's going to be tough but I'm excited for it." - @CaroWozniacki on her next opponent, Elise #Mertens#AusOpen pic.twitter.com/Y7lVGl3FMj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2018



Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat marti in semifinalele turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata spaniolei Carla Suarez Navarro, 6-0, 6-7 (3), 6-2.

Suarez Navarro este locul 39 WTA. Meciul a durat doua ore si 14 minute.

Wozniacki, fost lider mondial, atinge astfel pentru a doua in cariera semifinalele la Australian Open, dupa 2011, cand nu a reusit sa ajunga in ultimul act. Suarez nu a depasit niciodata sferturile de finala la Australian Open.

Wozniacki o va avea ca adversara in semifinale pe surprinzatoarea belgianca Elise Mertens, ocupanta locului 37 in clasamentul WTA, care, la prima sa participare la aceasta competitie de Mare Slem, a trecut marti in doua seturi, 6-4, 6-0, de ucraineanca Elina Svitolina, favorita numarul 4, intr-o partida disputata marti la Melbourne.

Caroline Wozniacki si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea favorita, sunt singurele jucatoare care o mai pot detrona pe romanca Simona Halep din pozitia de lider al clasamentului mondial din tenisul profesionist feminin, insa ambele trebuie sa joace finala turneului Australian Open.

Halep, care anul trecut a pierdut in primul tur la Melbourne, va juca in sferturile primului turneu de Mare Slem al anului cu Karolina Pliskova, pe care a invins-o de cinci ori in sase confruntari.

Wozniacki e obligata sa joace finala la Melbourne pentru a avea o sansa sa fie numarul 1 WTA, potrivit site-ului circuitului profesionist feminin. Daca Halep si Wozniacki se califica in finala, campioana va pleca de la Melbourne din postura de lider mondial.