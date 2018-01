AUSTRALIAN OPEN // Mesaj superb al Carolinei Wozniacki la trei zile dupa finala! Ce a spus despre Simona Halep

Caroline Wozniacki a castigat primul sau turneu de Grand Slam din cariera chiar in fata Simonei Halep la Australian Open.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Daneza a castigat dupa o finala istovitoare, scor 7-6, 3-6, 6-4.

La trei zile dupa finala din Australia, Wozniacki a vorbit pentru site-ul WTA si a tinut sa o felicite pe Simona Halep pentru partida.



"Simona a jucat un tenis grozav. Nu m-am simtit confortabil nici macar un moment. Stiam ca este o luptatoare grozava si a jucat un tenis minunat. Pana la ultimul punct nu stiam cine va castiga meciul, dar stiam ca am sansa sa o fac. Cred ca victoria obtinuta in acest fel este si mai speciala deoarece amandouă am luptat atat de mult", a declarat Wozniacki pentru site-ul WTA.

Wozniacki nu i-a luat Simonei Halep doar trofeul, ci si primul loc in clasamentul mondial.