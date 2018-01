AUSTRALIAN OPEN // "Ieri de ce nu ati facut asta?!" Decizia luata de organizatori inaintea finalei Federer - Cilic a starnit controverse mari

Jucatoarele si jucatorii de la Australian Open au avut de suportat temperaturi extreme de-a lungul celor doua saptamani. Ei s-au confruntat cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius si nu putini au acuzat stari de ameteala. Simona Halep a avut nevoie in setul secund al finalei cu Wozniacki de interventia medicului, care i-a verficat si tensiunea arteriala.

Pentru finala de la masculin, dintre Roger Federer si Marin Cilic, organizatorii au decis sa traga, insa, acoperisul arenei Rod Laver. Decizia a fost bine-primita, dar i-a facut pe fani sa se intrebe de ce nu s-a luat si inaintea finalei feminine.

In acest moment, la Melbourne sunt 37 grade Celsius.

The referee has implemented the heat policy and the final will be played under a closed roof. #AusOpen