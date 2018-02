Ascensiunea formidabila a unei jucatoare din Romania! De pe locul 600 pana in top 50 WTA: "Mi s-a propus sa trantesc meciuri"

Mihaela Buzarnescu are o revenire formidabila dupa ce a fost la un pas de retragere.

La 29 de ani, Mihaela Buzarnescu traieste cele mai bune momente din tenis. Ea vorbeste despre o problema tot mai prezenta in sport, propunerile de trucare de partide.

"Mi s-a propus sa trantesc meciuri, sa joc la pariuri. Am raportat imediat la ITF", a spus Mihaela in Libertatea.

"Eram in Japonia, anul trecut. Am primit niste mesaje, daca nu te intereseaza sa trantesti niste meciuri, ceva de genul asta, sa joci la pariuri, ca primesti bani. Am facut poza mesajului primit si am raportat la ITF", a mai spus aceasta.

In 2017, Mihaela a intrat in premiera in Top 50 WTA dupa ce la inceputul anului se afla aproape de locul 600 WTA.



"Am reinceput in 2016. Eram pe locul 600 in lume. Am ajuns in turul II al calificarilor la Australian Open. La inceputul lui 2017 eram 568 sau 578, ceva de genul asta! Sunt stangace, iar dreptacelor nu prea le place sa joace cu una ca mine", a precizat jucatoarea nascuta la Bucuresti.

Buzarnescu a castigat 22 de turnee ITF in cariera.