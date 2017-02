"Asa nu rezolvi problema!" Avertismentul lui Ion Tiriac catre Simona Halep dupa accidentare

Halep a batut palma cu Nadal si va juca tenis cu un copil de la scoala spaniolului

Halep a luat pauza o luna si Tiriac o sfatuieste sa se opereze, ca sa scape de probleme!



In mai, cand va merge sa-si apere trofeul la Madrid, Halep va avea un meci in plus. Un pusti de la academia lui Nadal o va intalni pe Halep. Sharapova si Djokovic vor face la fel.



Ca sa fie in forma la Roland Garros, Tiriac o trimite pe Halep la cutit.



"Mai bine ti-o rezolvi cu chirurgie daca e cazul. Altfel, iei aspirina si cu aspirina nu rezolvi deloc problema", spune Tiriac.