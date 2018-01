Are Sharapova un iubit nou? Cine este milionarul misterios alaturi de care a fost vazuta

Maria Sharapova a trecut peste amaraciunea pricinuita de esecul relatiei cu bulgarul Dimitrov, dar si peste cea lasata de scandalul de dopaj. Ea a fost vazuta in compania unui milionar american.

Maria Sharapova a ajuns la finalul saptamanii trecute la Los Angeles alaturi de Alexander Gilkes, fondatorul Paddle8, o companie care se ocupa de licitatii cu obiecte de mare valoare.

Este pentru prima data cand cei doi au fost vazuti impreuna.

Alexander Gilkes are 39 de ani.

Sharapova va juca in februarie la turneul de la Doha, ea primind un wild-card.

