Anuntul pe care il asteptau MILIOANE de fani de la Halep: "Nu am nimic grav, nu vor fi probleme pentru Roland Garros"

Simona s-a accidentat la glezna in finala cu Svitolina de la Roma, dar ii linisteste pe fanii romani: se va recupera in cel mult o saptamana si va fi in cea mai buna forma la Paris, pentru al doilea turneu de mare slem al anului.

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Halep a revenit la Bucuresti, unde va petrece cateva zile inainte sa plece spre Paris.

"N-am fost vazuta de un medic. Merg azi, aici, in Romania. Glezna s-a umflat putin, dar sunt dureri normale. Era imposibil sa abandonez in finala, mai ales ca nu am avut nimic grav, vreo ruptura sau altceva. Pentru o simpla entorsa nu puteam sa abandonez finala. Daca nu ma accidentam, cred ca puteam castiga. Nu cred ca vor fi probleme pentru Roland Garros. De fapt, sunt sigura ca nu vor fi. Cred ca o sa-mi treaca in cateva zile, trebuie sa fiu increzatoare. Nu sunt favorita la castigarea trofeului, dar sunt intr-o forma buna, ma simt bine. Sa vedem ce va fi la Paris!", a spus Halep.