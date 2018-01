Anuntul de ultima ora facut de Ion Tiriac despre starea Simonei Halep, dupa entorsa din meciul cu Destanee Aiava

Ion Tiriac nu este prezent la Melbourne pentru a o sustine pe Simona Halep, dar tine legatura cu ea si cu stafful sau. Acesta a vorbit despre accidentarea suferita de Simona in meciul cu Destanee Aiava, castigat in cele din urma.

Tiriac spune ca Simona Halep este bine si ca glezna sa nu s-a umflat dupa momentul care le-a dat fiori spectatorilor, dar si staffului ei, din meciul cu Destanee Aiava. Simona a alunecat si a calcat stramb, resimtindu-se apoi.

"Nu am vazut exact ce s-a intamplat, cu toate ca au fost multe slow motionuri. Stiu insa ca, unu: nu s-a umflat, doi: inca nu o durea inainte sa mearga la culcare, trei: nu a fost atat de rau ca la Roma. Daca era ca la Roma, statea trei luni de data asta! Pe mine ma ingrijoreaza altceva, ca specialist. De ce se intampla asta? Din cauza acelui pas mare, ultimul, si pune presiune pe piciorul pe care aterizeaza. E din cauza pantofului, care de data asta n-a avut impact. La Roma a avut impact. Si atunci e simplu, pentru ca rotunjesti marginea ca sa nu se prinda in zgura in special", a spus Ion Tiriac.