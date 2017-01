Anunt surpriza facut de Simona Halep inaintea primului Grand Slam din 2017, Australian Open

Halep a facut un anunt-surpriza la Melbourne, unde va participa la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Australienii au intrebat-o pe Halep daca poate castiga primul Grand Slam din cariera, dupa ce acum un an a fost eliminata in primul tur la Melbourne.



"N-am niciun obiectiv! Vreau doar sa ma bucur de tenis, de timpul petrecut aici si sa dau tot ce e mai bun"



"A fost mereu o placere sa joc la Australian Open. Am amintiri minunate (de aici, e ilustrata) pentru ca am ajuns de doua ori in sferturi de finala."