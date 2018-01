ANA BOGDAN IN TAIWAN // Victorie mare pentru romanca: a invins favorita principala in doua seturi! Urmatoarea adversara

Un nou rezultat important pentru Ana Bogdan.

Ana Bogdan s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Taipei (Taiwan), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a invins-o pe principala favorita, chinezoaica Shuai Peng, cu 6-4, 6-1.

Ana Bogdan (25 ani), care de luni a intrat in premiera in top 100 (locul 89), s-a impus intr-o ora si 14 minute in fata unei adversare experimentate (32 ani), care se afla pe locul 31 in lume.

Bogdan a reusit 5 asi, dar a comis si 3 duble greseli, in timp ce Peng a avut 2 asi si a facut 4 duble greseli. Romanca nu si-a cedat niciodata serviciul, salvand singura minge de break creata de chinezoaica.

Ana Bogdan si-a asigurat un cec de 3.400 dolari si 30 de puncte WTA, iar in optimi o va infrunta pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard (Canada) si Lin Zhu (China).

Luni, Monica Niculescu s-a calificat in optimi la Taipei, dupa ce Ons Jabeur (Tunisia) a abandonat la scorul de 6-1, 4-0 si va juca in turul secund cu kazaha Zarina Dias (N. 6).