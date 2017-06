"Am simtit ca vine sfarsitul lumii!" Halep amana urcarea pe  locul 1 mondial. Declaratia emotionanta pe care a dat-o la revenirea in Bucuresti

Simona sufera dupa infrangerea in fata Jelenei Ostapenko. Halep recunoaste ca mingile care i-au pierdut finala inca ii dau cosmaruri.

Simona spune ca exista posibilitatea sa renunte la turneul de la Birmingham, primul din sezonul de iarba. E competitia dupa care Halep ar fi putut sa devina numarul 1 mondial in cazul in care ar fi ajuns cel putin in semifinale.

"Ma simt mai bine ca ieri. Sunt suparata, trista, dar viata merge inainte. Am simtit ca vine sfarsitul lumii pentru un moment. E o noua zi, trebuie sa o iau de la capat. Cu siguranta ma va ambitiona acest moment, poate a treia oara va fi cu noroc. M-am uitat de dimineata la meciul de ieri, la mingile de break pe care le-am avut la 3-0. N-am jcuat rau, insa ea a jucat mai bine si m-a batut. A jucat un tenis un pic inconstient, totul i-a intrat. Am fost destul de curajoasa pe toata durata turneului, pe toata durata sezonului de zgura.

Ea a fost mai buna. Nu analizez statisticile. Daca va veni ziua cand voi fi numarul 1, va fi foarte bine, eu vreau sa ma odihnesc. Urmeasa doua zile de pauza, apoi turneele pe iarba. Poate va fi si ziua mea intr-o zi. Lumea m-a incurajat, am fost sustinuta la fiecare minge, mi-a parut rau ca n-am putut sa le ofer o bucurie in plus.

Nu m-am gandit la nimic inaintea ceremoniei, am fost putin trista, dar mi-am revenit. Nu am obiective momentan, vreau doar odihna. Sper sa fiu apta sa ma duc si sa fac o treaba buna mai departe. Exista posibilitatea sa nu merg la Birmingham.:" Dupa 2-3 zile trece durerea. Seara, cand inchid ochii, inca imi imaginez meciul! Fizic sunt bine, nu am dureri, voi face noi investigatii la glezna sa vad cum a evoluat accidentarea pe care am avut-o", a spus Halep.