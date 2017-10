"Am schimbat tactica si a functionat!" Reactia Simonei Halep dupa victoria cu Kasatkina de la Beijing

Halep s-a calificat in semifinale la Beijing, dupa 6-2; 6-1 cu Daria Kasatkina.

Simona Halep a declarat ca a facut un meci mai bun cu Daria Kasatkina decat cel de saptamana trecuta, de la Wuhan. Romanca a precizat ca a schimbat tactica si ca acest lucru a functionat.

"Cred ca am jucat mult mai bine decat la Wuhan. Am schimbat tactica si a functionat bine. Doar mi-am facut jocul si mi-am pastrat stilul, am fost foarte consistenta si solida in acelasi timp. (n.r. - in turul urmator), ma astept la un meci dificil, va fi o mare provocare cu oricare voi evolua, asa ca ma voi gandi ce trebuie sa joc impotriva lor si sa incerc sa-mi fac treaba ca azi", a declarat Halep, potrivit site-ului WTA.

Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat in semifnalele China Open, dupa ce a invins-o, vineri, cu 6-2, 6-1, pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 34 WTA. Simona Halep si-a luat astfel o frumoasa si meritata revansa in fata Dariei Kasatkina, dupa ce fusese invinsa cu acelasi scor, cu ceva mai mult de o saptamana in urma, la Wuhan.