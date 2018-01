"Am lasat tot ce aveam pe teren" Lauren Davis, distrusa dupa infrangerea in fata Simonei Halep! Ce a declarat

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Simona Halep s-a calificat dramatic in optimile de finala de la Australian Open dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

La finalul partidei, ambele jucatoare erau epuizate. Simona Halep a mancat pe o saltea pe o podea la vestiar si si-a pus gheata pe picioare.

Si adversara ei a incheiat partida stoarsa de puteri. Americanca spune ca a lasat tot ce avea pe teren.

“Sunt foarte obosita. Sunt multe de luat din acest meci. Am jucat foarte bine. Am lasat tot ce am avut pe teren si am facut tot ce puteam. Cred ca sunt cateva lucruri pozitive de luat si de invatat din aceasta partida”, a declarat Davis, potrivit WTA.

Urmatoarea adversara a romancei va fi invingatoarea dintre australianca Ashleigh Barty, cap de serie numarul 18, si japoneza Naomi Osaka.

Halep o invinsese pe Davis si in singurul lor meci direct de pana acum, in 2013, in primul tur la Indian Wells, cu 6-2, 6-0.

Simona Halep si-a asigurat un cec de 240.000 de dolari australieni si 180 de puncte WTA.