"Am ajuns acasa si am inceput sa plang! Am fost in depresie 3-4 zile!" Simona Halep, dezvaluiri in premiera despre cel mai greu moment al sau

Simona Halep a oferit un interviu pentru WTA Insider, in care a vorbit despre marea dezamagire a carierei sale, dar si despre drumul spre locul 1 mondial.

Simona Halep i-a povestit jurnalistei Courtney Nguayen cum a trait cea mai mare dezamagire a carierei sale, finala pierduta la Roland Garros in acest an.

"Dupa French Open a fost greu. Am plans dupa acel meci si am spus ca e imposibil. Nu puteam sa cred ca nu am putut castiga acel meci conducand cu set si 3-0. Am atins trofeul si tot nu am putut sa-l iau. Am mers acasa si am fost in depresie 3-4 zile."



"Apoi am revenit pe teren si am spus ca am un ritm bun si simt bine mingea. Nu am jucat la Birmingham din cauza unei usoare accidentari. dar am mers la Wimbledon si am jucat bine. Asa ca dupa Wimbledon, lucrurile s-au imbunatatit. In SUA, cred ca am fost aproape de cel mai bun tenis al meu. Mi-am recapatat increderea si totul a fost ok."

Pe parcursul interviului, jurnalista Courtney Nguyen a remarcat startul dificil de sezon al Simonei Halep, iar sportiva a replicat razand: "Sunt un motor diesel. Incep incet, apoi merg repede."

"Cred ca ambitia ma face sa joc si sa obtin rezultate bune. Ce ma raneste este impulsivitatea. Imi fac rau singura in timpul meciurilor si ma pun singura la pamant".

Intrebata cum gestioneaza cele doua parti ale personalitatii ei, pe teren si in afara lui, Halep a raspuns: "Prima, ambitia, ramane cu mine intregul an. De aceea sunt aici dupa toate momentele dificile pe care le-am avut in acest an. Si au fost multe. Cat priveste cealalta parte, am facut multe progrese. Acum cred cu adevarat ca sunt in stare sa fac anumite lucruri, unele marete. Cand muncesti din greu, cand castigi meciuri, cand esti apropae sa castigi mari turnee, capeti incredere".