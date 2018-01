Aici s-a decis calificarea Simonei Halep in finala? VIDEO | Gestul facut de Darren Cahill in tribune: mesajul puternic transmis de antrenor

Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open.

Simona Halep o va intalni pe Caroline Wozniacki intr-o partida ce are dubla importanta: primul titlu de Grand Slam pentru oricare dintre cele doua sportive si pozitia de lider mondial.

Simona Halep a fost nevoita sa joace un nou meci maraton in semifinala cu Kerber. In timpul setului decisiv, Darren Cahill a fost surprins in tribune transmitand un mesaj puternic catre Halep: "Concentreza-te si nu mai vorbi!". La turneele de Grand Slam, antrenorii nu au voie sa interactioneze cu sportivii in timpul partidelor.

"Focus, ???? and DO IT" @darren_cahill you were great this tournament ????❤

(???? Casey) pic.twitter.com/MvQjw3fDIG — SimoReactions (@Simoreactions) January 25, 2018

Simona Halep s-a calificat in finala dupa 6-3, 4-6, 9-7 cu Angelique Kerber, in semifinale.

